La Roma continua a muoversi sul mercato per completare la rosa a disposizione di Gasperini, con un occhio di riguardo per i giovani talenti. Tra i profili più vicini alla chiusura c’è quello di Kacper Ziolkowski, difensore polacco classe 2006. Come riportato da Filippo Biafora su Il Tempo, l’intesa tra i club è già stata raggiunta, ma manca ancora un passaggio fondamentale per la definizione dell’operazione: va finalizzato l’accordo con il giocatore e il suo entourage. La Roma confida di poter chiudere a breve anche questo fronte, portando a Trigoria un altro prospetto di grande prospettiva
Roma, si lavora per Ziolkowski: da finalizzare l'accordo con il giocatore