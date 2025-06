La Roma vuole blindare Mile Svilar. Dopo stagione da protagonista assoluto, il club giallorosso ha avviato i contatti per discutere il rinnovo del portiere, attualmente sotto contratto fino al 2027. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, un nuovo incontro con gli agenti del giocatore è previsto per domani. Obiettivo: trovare un’intesa per prolungare l’accordo e confermare la centralità di Svilar nel progetto tecnico della prossima stagione.