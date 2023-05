Roma, si lavora al rinnovo di Bove: contratto fino al 2027

È Bove mania. Dopo le brillanti prestazioni nell’ultimo mese, il classe ’02 ha segnato il goal decisivo di ieri sera in Europa League, che lo ha reso il giocatore più giovane nella storia del club a segnare in una semifinale Europea. La Roma è pronta a blindare il suo gioiellino che era già richiesto da alcune società nelle scorse sessioni di mercato. Secondo quanto riportato da Nicoló Schira la società giallorossa è già a lavoro per il rinnovo fino al 2027.