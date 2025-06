La Roma, ma non solo, guarderà attentamente il Palmeiras durante l’imminente Mondiale per Club: una vetrina capace di mettere in mostra ulteriormente i loro talenti. Tra gli altri, sicuramente Richard Rios, Agustin Giay e Vitor Roque. Come riporta Nosso Palestra, Rios è seguito da Roma, Manchester United e PSG: non mancherebbe, quindi, la concorrenza. Anche Giay è finito nel mirino dei giallorossi per rinforzare le corsie di Gasperini.