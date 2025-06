Il mercato della Roma è ancora in fase di stallo e difficilmente prenderà slancio prima che venga ufficializzato il nuovo direttore sportivo, dopo l’addio di Florent Ghisolfi, che ha rescisso il contratto con il club nella mattinata odierna. Solo allora i giallorossi potranno entrare nel vivo delle trattative estive.

Tra i profili valutati per rinforzare l’attacco c’è anche Igor Paixão, esterno offensivo brasiliano in forza al Feyenoord. Il classe 2000 piace per la sua duttilità e il suo potenziale ancora in crescita. Il suo cartellino è valutato oltre 30 milioni di euro, ma l’ingaggio resta su parametri gestibili per le casse romaniste.

Tuttavia, la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, oltre ad alcuni club inglesi, anche il Bayer Leverkusen avrebbe messo gli occhi sul giocatore, fresco campione d’Olanda. Un interesse che potrebbe far lievitare il prezzo e complicare i piani della Roma, che continua a monitorare la situazione, consapevole però che la corsa a Paixão è tutt’altro che priva di ostacoli.