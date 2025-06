Si complica il ritorno di Alexis Saelemaekers. Dopo un’annata più che positiva alla Roma, i giallorossi, che lo avevano solo con la formula del prestito secco, lo vogliono acquistare a titolo definitivo dal Milan. Gasperini lo stima e lo reputa un buon profilo per il suo gioco. I rossoneri, però, come riportano Il Messaggero e Tuttosport, non intendono fare sconti e chiedono 25 milioni di euro. Massimiliano Allegri, inoltre, vorrà valutare da vicino il giocatore e solo a quel punto si saprà qualcosa in più sul futuro del belga.