Si avvicina il ritorno di Francesco Totti alla Roma.

L’ex capitano, era presente anche ieri all’Olimpico per seguire la sfida contro il Cagliari. Secondo quanto riportato da Matteo De Santis nel corso del collegamento con l’emittente radiofonica, Radio Manà Manà Sport l’accordo economico a grandi linee è stato già raggiunto, con gli ultimi dettagli che sono in fase di risoluzione. Il nodo più grande riguarda solo il ruolo effettivo, dato che al momento la strada maggiormente percorribile è una carica simile a quella di Javier Zanetti all’Inter.