La Roma resta attiva sul mercato. Il ds Massara ha incontrato a Londra l’agente di Jadon Sancho e ora attende una risposta definitiva, anche se le speranze non sono alte. Secondo Gianluca Di Marzio, nel viaggio inglese c’è stato spazio anche per Tyrique George, giovane attaccante del Chelsea seguito con interesse dai giallorossi.

Il club vuole capire se ci sono margini concreti per avviare una trattativa, consapevole della concorrenza e delle difficoltà economiche. L’obiettivo resta quello di rinforzare il reparto offensivo con profili di prospettiva.