La Roma ha messo gli occhi su Claudio Echeverri, trequartista argentino classe 2006 di proprietà del Manchester City, considerandolo un innesto ideale per rinforzare la trequarti. L’idea del club era di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, così da testarlo per un anno e decidere poi se confermarlo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, però, l’operazione sembra destinata a saltare. Il giovane talento non dovrebbe arrivare a Trigoria, almeno per il momento. Pur essendo nella lista delle cessioni del City, per Echeverri si stanno valutando strade diverse rispetto alla Serie A.