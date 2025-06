Il futuro di Eldor Shomurodov sembra sempre più lontano dalla Capitale. Dopo una stagione positiva sotto la guida di Claudio Ranieri a Cagliari, l’attaccante uzbeko è tornato sotto i riflettori del mercato. Non solo all’estero, dove il Basaksehir ha già manifestato interesse concreto ma anche in Italia ci sono movimenti intorno al suo nome.

Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, anche la Cremonese avrebbe messo gli occhi su di lui. Il club grigiorosso, ambizioso e pronto a rafforzarsi in vista della nuova stagione, potrebbe rappresentare una pista concreta per il rilancio dell’ex Genoa, ancora in cerca di una definitiva consacrazione.