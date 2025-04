A gennaio era con un piede e mezzo fuori da Roma. Ora, invece, il rinnovo, dopo essere stato decisivo a più riprese in questa seconda parte di stagione: Eldor Shomurodov firma il prolungamento del contratto, a cifre al ribasso, con la squadra giallorossa fino al 2027. Lo riporta Il Tempo. Per l’attaccante uzbeko, comunque, la permanenza come vice Dovbyk non è scontata; Ghisolfi, così come il nuovo allenatore ancora ignoto, scioglieranno il dubbio solo in estate.