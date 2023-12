La Roma si prepara alla prossima sfida di Europa League contro lo Sheriff, in programma giovedì alle 18:45. Domani la squadra di Mourinho scenderà in campo per l’allenamento mattutino alle 10.30 e subito dopo, alle 13.30, lo Special One insieme ad Aouar risponderanno alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Fondamentale per Mourinho e i suoi vincere e archiviare il passaggio del turno.