Pagine Romaniste – Buona la prima per il francese Brisard con la Roma. Esordio assoluto anche con lo Sheriff. Check del Var prima di convalidare i primi due gol giallorossi per le posizioni di Lukaku e Zalewski. Ciliegina sulla torta la gestione del giallo “in corsa” per Atal, bravo a far finire l’azione e poi sventolare il cartellino.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport – Brisard (Arbitro), dirige senza farsi notare, apprezzabile quando ammonisce Talal ma non interrompe la ripresa rapida del gioco. Regolare il raddoppio della Roma: Zalewski è in linea con Tovar quando Sanches lo trova con una verticalizzazione in area, poi Belotti ribadisce dopo la parata del portiere. Breve check al Var e gol convalidato. Finezza del francese Brisard al 24′ p.t.: Talal strattona Aouar, l’arbitro alza il giallo ma fa giocare sulla battuta rapida della punizione e prende nota solo in seguito.

Voto: 7.

Corriere dello Sport – Gara facile facile per il francese Brisard, non proprio un élite.

Fa sorridere il giallo sventolato a Talal in corsa. Regolari i primi due gol della Roma, sul secondo c’erano dubbi, dissolti dal santo SAOT. Regolare la rete di Lukaku: al momento del passaggio di Zalewski, il belga è dietro la linea del pallone. Detto che manca qualche cartellino (bruttina la sbracciata di Zohouri su Zalewski), torniamo all’ammonizione di Talal che atterra Aouar a centrocampo. Ma proprio mentre l’arbitro sta tirando fuori il cartellino, il giallorosso batte rapidamente la punizione. Brisard ha un attimo di esitazione, tipo “lo rimetto dentro, no ormai è fuori” e corre con il cartellino alto in mano. Poteva farlo anche dopo in caso di ripresa veloce, ma comunque a gioco fermo.

Voto: 6.