Roma-Shakhtar, tra il primo e il secondo tempo si esibirà per il pubblico dell’Olimpico Blanco

Mancano ormai pochissimi giorni all’attesa partita allo stadio Olimpico tra Roma e Shakhtar. Saranno intorno ai 60.000 i tifosi giallorossi presenti per la prima amichevole in casa e per la presentazione ufficiale della squadra. A rendere il tutto ancora più magico, ci sarà Blanco. La Roma attraverso il suo profilo twitter ha reso nota la notizia: allo Stadio Olimpico il 7 agosto ci sarà l’esibizione di Blanco tra il primo e il secondo tempo.

🎤🏟️ A rendere ancora più speciale il nostro ritorno allo Stadio Olimpico il 7 agosto ci sarà l'esibizione di Blanco tra il primo e il secondo tempo di Roma-Shakhtar 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/ydhy520x0N — AS Roma (@OfficialASRoma) August 3, 2022