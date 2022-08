La stagione casalinga della Roma comincia alla grande. Allo Stadio Olimpico, per la partita contro lo Shakhtar di domenica sera (ci sarà anche la presentazione della squadra) è previsto un altro sold out. A comunicarlo è la stessa società giallorossa tramite l’apposita sezione della biglietteria che non fa più comprare tagliandi per il match del 7 agosto con calcio di inizio alle ore 20.45.