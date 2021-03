Allarme in casa Roma. Alla mezz’ora del primo tempo della gara con lo Shakhtar Donetsk, Mkhitaryan ha accusato un fastidio al polpaccio destro. Il centrocampista armeno è stato costretto ad uscire anzitempo, lasciando così spazio a Mayoral, non titolare proprio a favore di Miki.

Mkhitaryan ha avvertito il fastidio dopo aver provato un pallonetto dalla trequarti, non trovando però la fortuna sperata. Per la giornata di domani sono previsti gli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio.