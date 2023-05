Roma, sguardo al futuro: si valuta una partnership con l’Hull City per far crescere i giovani

Un altro step per far crescere il settore giovanile. Rivoluzione dall’arrivo di Tiago Pinto, che ha introdotto il metodo utilizzato al Benfica, il vivaio della Roma potrebbe ora avere un’altra novità. Nello scorso weekend il general manager giallorosso ha incontrato Tan Kesler, vicepresidente dell’Hull City.

Al centro delle discussioni c’è stata la possibilità di una partnership tra il club capitolino e quello inglese. L’accordo prevederebbe l’unione di intenti per la crescita dei giovani che, una volta usciti da Trigoria, potrebbero approdare oltremanica per maturare una significativa esperienza nel professionismo. Al vaglio c’è altresì la possibilità di disputare un’amichevole in estate. Lo scrive Hull Live Sport.

In estate la Roma affronterà già un’amichevole con una squadra inglese. Il 26 luglio, infatti, la squadra giallorossa sarà a Singapore per sfidare il Tottenham. La società capitolina farà dunque ritorno in Asia dopo il tour di gennaio in Giappone, occasione in cui venne stabilito un accordo di collaborazione con il Nagoya Grampus.