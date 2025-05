La Roma deve dire addio a un potenziale rinforzo per l’attacco. Sem Steijn, trequartista classe 2001 e attuale capocannoniere dell’Eredivisie, è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Feyenoord. Il talento olandese, reduce da una stagione brillante con il Twente, era stato accostato anche al club giallorosso negli ultimi mesi, nell’ottica di rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Tuttavia, il Feyenoord ha bruciato la concorrenza muovendosi con rapidità e decisione, chiudendo l’operazione in tempi stretti. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della società di Rotterdam: Steijn ha firmato un contratto fino al 2029.