Tyrique George non vestirà la maglia della Roma. La trattativa con il Chelsea per il classe 2006 si è infatti interrotta in maniera definitiva dopo giorni di colloqui tra le parti. Come riporta Fabrizio Romano, il club giallorosso aveva individuato nel giovane talento inglese un profilo interessante da inserire nel progetto, ma le distanze sulla formula e sulle condizioni economiche non hanno permesso di arrivare a un accordo.

Il Chelsea non ha mai aperto al prestito, mentre la Roma non ha ritenuto sostenibile l’acquisto immediato alle cifre richieste. Con la pista ormai chiusa, Massara guarda ad altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo, lasciando definitivamente alle spalle la possibilità di vedere George in Serie A.