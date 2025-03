In campo ci si sfiderà per ottenere tre punti che tanto vorrebbero dire. Per il Lecce così come per la Roma. I salentini di Giampaolo sono in striscia negativa da 4 partite (e da 6 non arriva la vittoria): un ruolino di marcia che li ha relegati alla lotta salvezza. La fossa è lontana 3 punti, con l’Empoli a 22 punti che spinge. Un passo falso domani sera (inizio alle 20:45) vorrebbe dire vivere un finale di campionato col fiato sospeso.

Per la Roma, invece, espugnare il Via del Mare aumenterebbe il sogno Champions, saldando quello europeo. Il quarto posto è occupato al momento dal Bologna, a 53 punti, solo quattro in più della squadra di Ranieri.

Il tecnico testaccino ieri in conferenza ha confermato come nessuno die nomi fatti sia quello giusto per l’allenatore della prossima stagione. Ma non è tutto. Ancora una volta, Sir Claudio ha ribadito come “per le prossime due settimane di mercato non si potranno fare spese pazze“. In ottica mercato, dunque, si guarderà a profili promettenti, dai costi ragionevoli. Indicazioni a cui sembra rispondere il profilo di Nikola Krsotvic.

L’attaccante del Lecce è infatti attenzionato come possibile vice di Dovbyk (per domani in ballottaggio con Shomurodv) per la prossima stagione. Per il montenegrino il Lecce potrebbe chiedere tra i 10 ed i 15 milioni di euro. La cifra, però, potrebbe essere abbassata se la Roma dovesse inserire qualche elemento della Primavera. Il sempre attento Corvino, infatti, è interessato a diversi ragazzi della squadra di Falsini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.