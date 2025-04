La Repubblica (M. Juric) – Ranieri si affida a Soulé per sfatare il tabù San Siro e tenere vive le speranze Champions della Roma. I giallorossi, settimi con 57 punti, sfidano l’Inter in uno snodo cruciale: una sconfitta allontanerebbe definitivamente il quarto posto. Dubbi di modulo per Ranieri, tra 3-5-2 e 3-4-2-1.

In difesa Celik agirà sul centrodestra, con Mancini centrale su Lautaro e N’Dicka a sinistra. A centrocampo, Cristante e Koné ai lati di Paredes, Angelino confermato a sinistra. Resta il ballottaggio in attacco tra Shomurodov e Dovbyk per affiancare Soulé. Capitano Pellegrini verso la panchina. La Roma non vince a San Siro contro l’Inter dal 2011: oggi servono punti per non dire addio all’Europa che conta.