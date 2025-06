La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Negli ultimi tempi e grazie al no ai bianconeri, Gasperini ha recuperato consensi tra i tifosi. Molto, però, dipenderà dai risultati, specie all’inizio.

Ghisolfi dovrà essere bravo a dargli i giusti giocatori, in quanto la squadra attuale non sembra tagliata alla perfezione per le idee di calcio gasperiniano. Ci sono interventi da effettuare sia sugli esterni che in attacco. Da capire come si evolverà la questione Svilar.