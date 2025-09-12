Il Tempo (F. Biafora) – La Roma ha iniziato la nuova stagione senza main sponsor sulla maglia firmata Adidas. La proprietà giallorossa è al lavoro per trovare un nuovo partner commerciale in grado di garantire ricavi importanti da inserire a bilancio. Nei giorni scorsi si sono svolti dei colloqui con Riyadh Season per valutare un prolungamento della collaborazione, seppur ridimensionato a una sponsorizzazione minore, ma l’accordo non è andato in porto.

I Friedkin restano quindi alla ricerca di un nuovo sponsor principale e nelle prossime settimane sono attesi sviluppi concreti.