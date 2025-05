Il Tempo (L. Pes) – Hummels, Paredes e Dybala sembravano l’ossatura della Roma di Ranieri, ma contro l’Inter nessuno dei tre ha giocato un minuto. La squadra ha cambiato pelle: meno qualità e leadership, più intensità e corsa. Ranieri gestisce in base ai momenti, senza posti fissi: tutti sono passati dalla panchina, da Soulé a Cristante.

Dybala è out per infortunio, Hummels arretrato nelle gerarchie dopo prove opache, Paredes escluso dopo un giallo nel derby e condizioni fisiche non ottimali. Ranieri ha scelto un altro ritmo, e finora ha avuto ragione.