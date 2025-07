Roma, Ferguson sempre più vicino: si lavora agli ultimi dettagli per l’arrivo dell’irlandese

La Roma è pronta a piazzare un colpo di spessore per rinforzare il proprio reparto offensivo: Evan Ferguson, giovane promessa del Brighton e uno dei talenti più seguiti della Premier League, è ormai a un passo dal trasferimento in giallorosso. Classe 2004, l’attaccante irlandese è da tempo nel mirino del club capitolino, che sembra aver finalmente trovato la formula giusta per portarlo nella Capitale.

Secondo quanto riportato da più fonti, l’accordo tra le due società è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La cifra complessiva dell’operazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, un investimento importante per un calciatore che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato il proprio valore nel campionato inglese.

Le parti stanno limando gli ultimi aspetti burocratici, come la durata del prestito e le clausole legate all’obbligo di riscatto. Intanto, cresce l’attesa tra i tifosi giallorossi: a confermare l’imminente fumata bianca è stato anche Angelo Mangiante di Sky Sport, che sui social ha lanciato un chiaro indizio con una foto del giocatore accompagnata da emoticon eloquenti.

Ferguson rappresenta molto più di una semplice scommessa: attaccante fisicamente strutturato, con un innato fiuto del gol e già adattato ai ritmi intensi della Premier, è pronto a raccogliere la sfida della Serie A e a diventare un punto di riferimento per la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini.