La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Dopo il pari tra Lazio e Juve, domani Ranieri può prendersi il quarto posto solitario o, con un pari, lasciare tutto aperto in attesa delle ultime due giornate. La missione Atalanta è una sfida piena di insidie ma il tecnico non soffre di vertigini e non può trasmettere pressione negativa ai suoi.

Per la prima volta da quando è sulla panchina, Sir Claudio sfiderà l’Atalanta con la spinta e il supporto del presidente Dan Friedkin. “È stato un bellissimo incontro: ha fatto i complimenti alla squadra”. Ranieri darà fiducia agli uomini che lo hanno seguito senza esitazioni in questa rimonta. Da Svilar a Ndicka, passando per Koné e Soulé.

E il domani? Sul ruolo di senior advisor, il tecnico ha confermato: “Non sono mai stato un uomo di immagine, sono un garante e avrò voce sul futuro della Roma. Io e il ds Ghisolfi non abbiamo paura. Stiamo lavorando per migliorare la Roma in tutti i reparti, anche quelli che riguardano la parte dirigenziale”.