Non è tempo di proclami, ma di gestione delle energie e recupero degli uomini chiave. A due giorni dalla sfida contro la Cremonese, la Roma continua a lavorare a Trigoria per preparare al meglio un match delicato della 26ª giornata, in programma domenica 22 alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Nella seduta odierna sono arrivate indicazioni incoraggianti: Mario Hermoso, Manu Kone e Wesley si sono allenati regolarmente con il gruppo. In particolare il brasiliano ha accelerato i tempi di recupero dopo il colpo alla caviglia rimediato contro il Napoli e ora punta con decisione a una convocazione.

Programma personalizzato, invece, per Matias Soulé, alle prese con la pubalgia, e per Paulo Dybala, che continua a essere monitorato con attenzione dallo staff medico. Le prossime 48 ore saranno decisive per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e capire su chi potrà realmente contare l’allenatore giallorosso.