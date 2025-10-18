Pagine Romaniste (G. Rufino) – La sconfitta contro l’Inter all’Olimpico racconta una Roma ancora incompleta. La squadra ha mostrato identità e coraggio, soprattutto nel secondo tempo, quando ha spinto con continuità e creato diverse occasioni. Tuttavia, come spesso accade, è mancata la cattiveria necessaria per trasformare la mole di gioco in gol.

L’Inter, solida e cinica, ha sfruttato al massimo le proprie opportunità, confermando l’ottimo momento dopo la delusione di Udine. La Roma resta così ferma ai suoi limiti: produce tanto, ma concretizza poco.

Per il futuro, questa gara può essere una lezione preziosa. I progressi tattici sono evidenti, ma senza quella mentalità spietata che distingue le grandi squadre, la Roma rischia di restare sempre a un passo dal salto di qualità.