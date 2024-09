Questa mattina la squadra di Daniele De Rossi è scesa in campo al centro sportivo Fulvio Bernardini per la sessione di allenamento. Come mostrato nel video pubblicato dal club sui social, i giallorosso hanno primi svolto il riscaldamento, brevi scatti ed esercitazioni con la palla 2 vs 2. Infin tiri in porta e lavoro incentrato sulla forza. Assenti ovviamente tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

https://x.com/OfficialASRoma/status/1832020187425440234