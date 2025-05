La trattativa Gasperini–Roma non è chiusa e, per questo, non sono esclusi colpi di scena. La Juve, infatti, punta forte a Conte. Il tecnico pugliese, però, neo-campione con il Napoli, non è detto lasci il club azzurro. In questo caso, come riporta Fabrizio Romano, i bianconeri virerebbero proprio sull’ex Atalanta. La strada Gasp–Roma, quindi, potrebbe non essere in discesa. Questo potrebbe essere un segnale per i Friedkin, chiamati ad accelerare per evitare imprevisti dell’ultimo minuto.