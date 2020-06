17 giugno 2001, la Roma è Campione d’Italia – VIDEO

17 giugno 2001, la Roma è Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Sono passati 19 anni da quel Roma-Parma, nel quale le reti di Totti, Montella e Batistuta permisero ai giallorossi di chiudere il campionato in vetta alla classifica. La Roma, in occasione dell’anniversario del successo, ha voluto ricordarlo su Twitter tramite un video con i momenti più belli di quella giornata. Di seguito la breve clip: