Per la Roma oggi sono 19 anni dallo scudetto del 2001

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Il 17 giugno per i tifosi della Roma non sarà mai un giorno come un altro. 19 anni fa, la squadra guidata da Fabio Capello conquistava il terzo ed ultimo per ora scudetto della storia romanista, trascinata dai gol di Totti, Montella e Batistuta. Quel giorno all’Olimpico i giallorossi si imposero per 3-1 sul Parma, centrando l’obiettivo dopo un’annata da protagonisti assoluti. Rosella Sensi, presidente della Roma dopo la scomparsa del padre Franco, ha ricordato quella vittoria con un post su Facebook:

“Il 17 giugno è la data del terzo scudetto, e purtroppo finora ultimo, della storia del club giallorosso. Ricorrono 19 anni da quel sogno che Franco Sensi, presidente indimenticato e indimenticabile, è riuscito a realizzare. Lo voglio ricordare perché ha sempre amato al sua Roma e i suoi tifosi e perché non dovrà mai essere dimenticato!“.