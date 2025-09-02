Il mercato chiuso lascia strascichi pesanti a Trigoria. Alcuni ruoli scoperti, acquisti mancati e un clima sempre più teso tra Gian Piero Gasperini e Ricky Massara. Secondo La Repubblica, il direttore sportivo avrebbe addirittura minacciato le dimissioni.

Il tecnico è deluso: si aspettava rinforzi che non sono arrivati. Il ds, finito sul banco degli imputati, respinge le accuse ma il confronto con l’allenatore si è acceso. Doveva essere un ultimo giorno di mercato “scoppiettante”, invece si è trasformato in un muro contro muro.

La frustrazione è esplosa in una riunione a Trigoria con il vicepresidente Ryan Friedkin, Massara e Claudio Ranieri, nuovo senior advisor. È lì che, sempre secondo il quotidiano, Gasperini avrebbe messo in discussione la gestione del mercato, sottolineando come molte richieste non siano state ascoltate.

La risposta della società non si è fatta attendere: “La società è soddisfatta del numero e della qualità dei nostri acquisti, soprattutto considerando le limitazioni imposte dal Ffp”. E ancora: “Non avrebbe avuto senso acquistare solo per il gusto di farlo”.

Parole ufficiali che non bastano però a spegnere le tensioni. La telenovela Sancho ha solo aumentato il malumore, esploso ieri in maniera clamorosa. Ora tocca a Ranieri vestire i panni del mediatore: è stato lui a volere Gasperini, ed è stato sempre lui a riportare a Roma Massara.