Una notizia di mercato che certifica una scelta già chiara sul campo e che rafforza la linea verde della Roma. Con grande concretezza, si è chiuso uno dei dossier impostati la scorsa estate dalla dirigenza giallorossa.

Come ricordato da Fabrizio Romano, con la vittoria per 2-0 contro il Cagliari la Roma ha centrato i primi punti nel mese di febbraio, facendo così scattare la condizione necessaria per l’obbligo di riscatto di Daniele Ghilardi. Il centrale classe 2003, titolare e protagonista di un’ottima prestazione contro i rossoblù all’Olimpico, diventa quindi a tutti gli effetti un giocatore giallorosso.

All’Hellas Verona andranno 8 milioni di euro più 1 di bonus, mentre la Fiorentina conserverà il 50% sulla futura rivendita del difensore. Un’operazione che premia la crescita del giocatore e la continuità trovata nelle ultime settimane, confermandolo come una pedina su cui la Roma intende costruire anche il proprio futuro.