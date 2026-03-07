Il pareggio contro la Juventus non ha portato soltanto un punto prezioso in classifica per la Roma, ma ha avuto anche conseguenze sul fronte del calciomercato. Con quel risultato, infatti, si è attivata una clausola contrattuale che riguarda uno dei difensori arrivati in giallorosso la scorsa estate.

Come riportato da Il Tempo, con il punto conquistato nel 3-3 contro i bianconeri è scattato automaticamente l’obbligo di riscatto per Daniele Ghilardi. La condizione prevista nell’accordo con il Verona era legata al primo punto ottenuto dalla squadra di Gasperini a partire dal 1° marzo, traguardo raggiunto proprio con il pareggio contro la Juventus. Il difensore diventa così a tutti gli effetti un giocatore di proprietà della Roma.

L’operazione si completa economicamente dopo il prestito oneroso pagato la scorsa estate. I giallorossi avevano infatti versato 2,7 milioni di euro per il trasferimento temporaneo, mentre ora dovranno corrispondere al Verona altri 7,5 milioni per il riscatto definitivo del centrale.