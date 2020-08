Roma, scambio col Napoli: Under (e soldi) per Milik

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede l’idea di uno scambio tra Roma e Napoli, con il coinvolgimento di Cengiz Under e Arkadiusz Milik, a cui aggiungere 15 milioni che entrerebbero nelle casse dei partenopei. Il turco è considerato il sostituto ideale di Callejon, mentre la società capitolina punta sul centravanti polacco in caso di partenza di Dzeko. Il bosniaco nei prossimi giorni avrà un colloquio con la dirigenza per capire se ci sono i margini per rivedere e spalmare il contratto, da 7,5 milioni a stagione, firmato un anno fa. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, la Roma potrebbe aprire alla cessione. Per il momento, la squadra più interessata è la Juventus di Andrea Pirlo. Per quel che riguarda il mercato in uscita, c’è da registrare l’interesse dell’Everton per Florenzi, che molto probabilmente lascerà Trigoria in estate; su Fazio ci sono Villarreal e Benfica, mentre l’agente di Juan Jesus ha frenato sul suo passaggio al Cagliari. Infine, Cairo ha blindato Sirigu, obiettivo romanista per la porta, a Torino: “Ce lo teniamo stretto”.