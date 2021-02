Roma, Scalera presenta la maglia speciale che indosseranno i giallorossi contro la Juventus

Stefano Scalera, Head of Government Affairs della Roma, ha effettuato quest’oggi la sua prima uscita ufficiale nel ruolo giallorosso.

Il dirigente ha presentato – nella sede del Municipio I della Capitale – la maglia speciale che indosseranno i calciatori della Roma contro la Juventus (match in programma per sabato alle ore 18) per celebrare i 150 anni di Roma Capitale d’Italia. Lo riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport.