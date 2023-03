Roma-Sassuolo, tutti con Mourinho. Striscioni all’Olimpico

Lo Special One oggi non è presente in panchina per via delle due giornate di squalifica inflitte contro la Cremonese, ma i tifosi sembrano non perdonare questa dura scelta. Per tutto l’Olimpico sono apparsi diversi striscioni in favore di Mourinho; la Curva Sud ha scritto “Chiunque difende i colori di Roma è nostro alleato. Daje Mourinho“. Anche la Tribuna Tevere non si è tirata indietro: “Con Mourinho a difesa della Roma” e “Più colpite più combatteremo, in campo 11 Mourinho“. Per dare pieno appoggio al tecnico giallorosso inoltre lo stadio ha sventolato fazzoletti bianchi (la panolada).