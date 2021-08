Roma-Sassuolo, partita la prelazione riservata agli abbonati Serie A 2019-20

Gli abbonati AS Roma alla Serie A per la stagione 2019/20 potranno esercitare il diritto di prelazione a partire dalle ore 12.00 di martedì 31 agosto e fino alle ore 12.00 di giovedì 2 settembre 2021.

Per esercitare la prelazione solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR o il numero dell’abbonamento e la data di nascita.

Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti per singola transazione.

Tutti i tifosi in possesso di abbonamento digitale che hanno effettuato il logout dalla APP IL MIO POSTO potranno recuperare il loro codice PNR attraverso l’apposita funzione di recupero cliccando sul link in home page della App “Dove puoi trovare il tuo PNR”.

Ricorda che per recuperare il PNR è necessario utilizzare lo stesso indirizzo mail utilizzato in fase di acquisto dell’abbonamento.

L’eventuale vendita libera solo online avrà inizio dalle ore 12:15 di giovedì 2 settembre 2021. Per tutto il periodo di vendita gli abbonati Serie A 2019-20 potranno sempre usufruire di un prezzo scontato cliccando sull’apposito link. In questa fase potranno essere acquistati fino a un massimo di 4 biglietti a transazione.

La prelazione per i titolari di abbonamenti corporate nei settori standard sarà esercitabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30).

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, bambini di qualsiasi eta’ e altezza compresi, dovranno essere muniti di biglietto.

Ora e data della partita potrebbero subire variazioni, consultare sempre il sito asroma.com

I prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni.

Il ridotto, per le persone Disabili su sedia a rotelle o Invalidi al 100% con accompagnatore (15 €), sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30).

La Riduzione Under 16 è riservata a tutti i nati a partire dal 1° gennaio 2006;

L’acquisto di biglietti Under 16 è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Intero. Potranno essere acquistati biglietti Under esclusivamente nei settori di Distinti Nord, Tribuna Tevere Top Sud/Nord, Parterre Sud/Nord e Tribuna Monte Mario Sud/Nord e Top Sud/Nord.

PUNTI VENDITA

SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30)

(solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) – Tel. (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30) PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo giorno partita) – Viale delle Olimpiadi, 61 Vedere mappa

Tutti gli abbonati AS Roma in possesso del voucher richiesto al termine della stagione 2019/20 potranno utilizzare il codice in loro possesso per acquistare i biglietti di questa partita.

Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente attraverso il sito ufficiale AS Roma o chiamando il Contact Center (attivo solo per acquisto biglietti ridotto disabili e invalidi 100%).

Scopri come utilizzare il voucher online in pochi e semplici passaggi:

Fai il login col tuo abbonamento

Scegli il posto allo stadio

Dopo aver inserito i dati anagrafici degli utilizzatori e prima di passare alla pagina di pagamento, clicca sul link “hai un codice promo o un voucher?” e inserisci il tuo codice.

e inserisci il tuo codice. Il sistema ricalcolerà l’importo da pagare in base al valore del tuo voucher. Se lo stesso copre l’intero importo del valore nominale dei biglietti, dovrai solamente procedere al pagamento delle commissioni di servizio (ove previste).

Se hai richiesto il voucher, ma non trovi la mail di conferma, ricorda che puoi recuperarlo dall’area personale dell’account sul portale vivaticket.it alla sezione “i miei voucher”. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, puoi scrivere una mail all’indirizzo [email protected] indicando l’indirizzo mail con il quale hai richiesto il voucher lo scorso anno e i tuoi dati anagrafici.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

In ottemperanza al Dl Covid del 23 luglio 2021, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)

essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per tutte le informazioni utili su come ottenere il Green Pass consulta il sito https://www.dgc.gov.it/web/

Non saranno ammessi tifosi in possesso di Certificazione non idonea o non verificabile dagli steward presenti presso i varchi di accesso.

Al fine di velocizzare le procedure e facilitare i controlli si raccomanda l’utilizzo della versione digitale del QR Code (visualizzato da smartphone tramite app dedicate o come screen shot)

VARCHI DI ACCESSO E MISURE ALLO STADIO

Tutti i tifosi che assistono alle partite organizzate da AS Roma, sono tenuti a rispettare tutte le misure sanitarie e le normative in vigore, inclusi i seguenti requisiti:

Rispettare la distanza minima di 1 metro dagli altri spettatori.

Indossare sempre la mascherina (almeno di tipo chirurgica).

Recarsi allo stadio nella fascia oraria e utilizzare i varchi di accesso indicati sul biglietto in base al settore acquistato.

Rispettare il posto assegnato.

Seguire sempre le indicazioni degli steward

Igienizzare spesso le mani.

La vendita dei biglietti per i Residenti della Regione Emilia Romagna è subordinata al possesso di una fidelity card e alle disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

IL SETTORE OSPITI è dedicato esclusivamente ai tifosi del Sassuolo. I biglietti per questo settore sono in vendita a partire dalle ore 11.00 di lunedì 6, alle ore 19.00 di sabato 11 settembre. PREZZO 25€, in vendita presso la rete Tlite Vivaticket e su vivaticket.com.

Per gli acquisti sui settori locali attraverso il canale web ufficiale asroma.com, il controllo effettivo sul possesso della Fidelity Card verrà effettuato allo stadio e non in fase di acquisto.

asroma.com