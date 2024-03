La Roma si prepara ad affrontare il Sassuolo all’Olimpico. Out Dybala per un problema all’adduttore. Anche Lukaku non è al meglio, ma – come riporta Angelo Mangiante di Sky Sport con un post su X, sarà in campo dal primo minuto nonostante l’infiammazione all’anca.

#Lukaku in campo dal 1'.

Non è al top da giorni per infiammazione all'anca ma parte titolare. #RomaSassuolo pic.twitter.com/xmgSDhGZG6 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 17, 2024