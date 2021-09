Roma-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla: Pellegrini, Zaniolo e Mancini dal 1’. Recuperato Smalling, c’è Calafiori

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Ricominciamo. Fermatosi per la sosta delle Nazionali, il treno giallorosso è pronto a ripartire ad alta velocità. Sin qui la Roma non ha conosciuto la sconfitta, né in campionato né in Conference League. Adesso si appresta a tornare e continuare a marcia spedita la corsa. Una corsa che sarà lunga e fitta di impegni, a partire da quello di domani sera contro il Sassuolo.

La squadra emiliana ha salutato Roberto De Zerbi per accogliere Alessio Dionisi. All’esordio stagionale, i neroverdi hanno vinto 2-3 in casa del Verona. Nell’ultima gara prima della sosta per le Nazionali, invece, ha impattato (0-0) contro la Sampdoria.

La Roma, come detto, in questo avvio di campionato ha solamente vinto. Alla prima di Mourinho sulla panchina giallorossa all’Olimpico, la Fiorentina è stata superata 3-1, mentre la Salernitana è stata liquidata con un netto 0-4.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SASSUOLO

Colpita da molteplici infortuni, la formazione giallorossa non subirà comunque grandi cambiamenti. Come confermato da Mourinho – prossimo a centrare il traguardo delle 1000 panchine in carriera – tutti i giocatori alle prese con problemi sono pienamente a disposizione. A protezione di Rui Patricio ci saranno dunque Mancini con Ibañez. Recuperato Smalling, destinato però alla panchina.

La novità sarà sulla fascia sinistra. Matias Viña non sarà del match. Non tanto per il problema alla coscia avvertito contro il Perù – prontamente smaltito – quanto per il rientro, avvenuto solo nella mattinata odierna dopo 16 ore di volo. La corsia sarà quindi di competenza di Calafiori. Sulla destra, invece, ci sarà Karsdorp.

A fare da cerniera a centrocampo Cristante e Veretout, entrambi reduci dagli impegni con la Nazionale. Zaniolo si contenderà la maglia da titolare con Perez. L’italiano sembra comunque in vantaggio. A completare la trequarti capitan Pellegrini e Mkhitaryan daranno supporto a Abraham, alla ricerca del primo centro all’Olimpico.

Recupero importante invece per il Sassuolo. A disposizione di Dionisi tornerà infatti Berardi. Il resto della formazione neroverde – che si schiererà specularmente – sarà composta da Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio a protezione di Consigli. Centrocampo con Frattesi – tra gli ex di turno dati i tre anni nel settore giovanile giallorosso – e Maxime Lopez. Ad affiancare Berardi in avanti Djuricic e Boga. Unica punta Raspadori, sull’onda dell’entusiasmo per la buona prestazione e gli elogi ricevuti dopo la gara con la Lituania.

DOVE VEDERE ROMA-SASSUOLO

La sfida tra Roma e Sassuolo sarà visibile in esclusiva su Dazn. Il fischio d’inizio è alle 20:45, il collegamento con il prepartita comincerà invece alle 20:15. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, mentre Massimo Donati curerà il commento tecnico.

ROMA-SASSUOLO, ARBITRA SOZZA: SECONDA DIREZIONE DEI GIALLOROSSI

Simone Sozza sarà l’arbitro dell’incontro. Il fischietto lombardo verrà assistito da Alessio Tolfo e Antonio Vono. Manuel Volpi sarà il quarto uomo. Al Var ci sarà Rosario Abisso, all’Avar Luca Mondin.

La gara di domani sarà il secondo incrocio tra la Roma e Sozza. Sorride l’unico precedente, risalente allo scorso maggio, quando i giallorossi travolsero (5-0) il Crotone. Due invece i precedenti con il Sassuolo. Positivo quello dello scorso campionato (vittoria 1-0 contro il Benevento), negativo invece quello al quarto turno della Coppa Italia 2019-20: sconfitta 1-2 contro il Perugia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Smalling, Kumbulla, Viña, Bove, Diawara, Villar, Perez, Shomurodov, El Shaarawy, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati:-.

US SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

A disposizione: Pegolo,Goldaniga, Ayhan, Peluso, Kyriakopoulous, Muldur, Magnanelli, Harroui, Defrel, Henrique, Scamacca, Traorè.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Indisponibili: Obiang, Romagna.

Diffidati:-.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Tolfo-Vono.

IV Uomo: Volpi.

Var: Abisso.

Avar: Mondin.