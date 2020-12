Roma-Sassuolo, le probabili formazioni dei quotidiani. Possibilità per Kumbulla dal 1′, ballottaggio Diawara-Pellegrini

Pagine Romaniste – La Roma torna a concentrarsi in campionato dopo la dura sconfitta di Napoli (4-0 per gli uomini di Gattuso). I giallorossi affrontano in casa il Sassuolo di De Zerbi, tecnico vicino alla panchina della Roma prima che la dirigenza del club virasse su Fonseca. Il portoghese si affiderà al consueto 3-4-2-1 con Mirante confermato tra i pali. In difesa ci saranno Ibanez, Jesus e Cristante (ma attenzione a Kumbulla che può giocarsi un posto dal 1′) con Spinazzola e Karsdorp sulle fasce. Le redini del centrocampo saranno invece affidate a Villar e Pellegrini (con Diawara in ballottaggio). Davanti ci sarà Dzeko che sarà supportato da Pedro e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Diawara Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.