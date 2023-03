Roma-Sassuolo, ennesimo sold out all’Olimpico. Cancelli aperti alle 15:30

Gli orari

I cancelli dell’Olimpico apriranno alle 15:30. Come sempre, il suggerimento è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio (ore 18).

Per i tifosi in Tribuna 1927, oltre al DJ set, c’è una gustosa presenza: una cake designer realizzerà una torta personalizzata per l’AS Roma.

Chi avesse bisogno di supporto il giorno della partita, può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi o al Call Center AS Roma: sarà attivo al telefono dalle 15 alle 18 (06.89386000), ma risponderà per mail o per richieste via form già dalle 14 di domenica.

Qualora doveste arrivare prima delle 15:30, sappiate che alle 15 aprirà l’AS Roma Store su viale delle Olimpiadi: fino alle 21 potrete approfittarne per comprare uno dei meravigliosi capi della nuova Legacy Collection!