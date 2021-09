Roma-Sassuolo, autografi e selfie per El Shaarawy con tanti tifosi dopo la partita

Dopo una stagione difficile Stephan El Shaarawy sta tornando ai suoi livelli. Il gol contro il Sassuolo è liberatorio e lo fa uscire da mesi complicati trascorsi in panchina per una condizione fisica che non brillava. E’ corso sotto la Sud insieme a tutti i compagni e José Mourinho, ma l’abbraccio coi tifosi è continuato anche dopo la partita. El Shaarawy è stato l’ultimo ad uscire dallo Stadio e fuori lo aspettavano circa 20 tifosi attorno alla mezzanotte. L’attaccante si è fermato e si è trattenuto con loro scattando selfie e firmando autografi. Due giovani tifosi invece dopo aver scattato la foto con il giocatore si sono abbracciati. Lo riporta il Corriere dello Sport.