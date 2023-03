Roma-Sassuolo 3-4, le pagelle: Kumbulla, perché? Dybala one and only. Abraham scena muta

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Ad un passo da racimolare un punto. La malattia però è certificata: vertigini. Perché se per la terza volta la chance di raggiungere il secondo posto viene gettata si ha paura di volare. O forse, peggio ancora, non se ne è capaci. I quattro gol rifilati al Sassuolo alla spenta, confusa, nevrotica Roma propendono ad optare per la diagnosi di mezzo: voglio, ma non posso.

Mourinho (Foti ne va le veci) fa i calcoli. Giovedì si va in Spagna per il ritorno con la Real Sociedad (2-0 all’andata), domenica c’è il derby. Rischi meglio non correrli, quindi fuori Mancini e Dybala (almeno nei primi 45′): il primo è diffidato, il secondo va gestito. Pellegrini infortunato, Cristante squalificato. Assenze che peseranno.

Nell’Olimpico incendiato, e la squadra ne ha risentito, ecco che viene allestita un’altra rappresentazione horror. Il Sassuolo vince 4-3 con la doppietta di Laurentié, dimezzata da Zalewski. A fine primo ecco l’episodio della svolta: Kumbulla scalcia Berardi a terra, il pallone è in gioco e viene decretato il rigore. Lo stesso capitano non sbaglia.

Entra Dybala nel secondo tempo e firma il 2-3, rovinato dal poker calato da Pinamonti. Wijnaldum accorcia alla fine, quando tempo ed energia sono finite. Di modi migliori per presentarsi al ritorno degli ottavi di Europa League al derby ce n’erano. Da annotare come nei primi due gol i giocatori del Sassuolo facciano passare agevolmente palla tra le gambe di Kumbulla prima e di Spinazzola poi.

LE PAGELLE

Rui Patricio 6,5 – La terza è quella buona, ma le prime due indirizzano. Molle il tiro, molle la deviazione laterale messa sui piedi di Laurentié. Centrato in pieno dal tiro di Berardi, non ha il tempo materiale per indirizzare la deviazione. Perfetta quella sopra la traversa a fine primo tempo sul tiro di Pinamonti, che lo batte per il poker. Finché può, cerca di tenere vive le speranze.

Kumbulla 2 – Titolare dopo aver sigillato la vittoria contro la Real, a tutela di Mancini e per premiarlo. Giovedì aveva giocato solo il secondo tempo, oggi colleziona i 45’ prima dell’annebbiamento. Magari causato dalla prestazione non eccelsa: tra una pulizia e l’altra, Henrique gli fa passare il pallone del vantaggio sotto le gambe. Nel flipper del raddoppio, si gira su se stesso perdendosi. Conclude il giro nell’abisso a fine primo tempo. Chiude bene Berardi, con il quale resta incastrato: il capitano neroverde lo scalcia leggermente, lui in maniera veemente. Check del Var, rosso e rigore, quindi 1-3. Una cosa buona ed una horror peseranno.

Smalling 6 – Prima con la fascia dall’inizio, battezzata da un giallo – esagerato? – per tocco di braccio. Ci prende confidenza e si scioglie, senza rinunciare agli scontri fisici. Vinti. Mura il tiro di Berardi, che carambola su Pinamonti e poi in rete per il vantaggio. Esce male dal blocco sul poker: Pinamonti entra. E lui lo fa per servire il tris firmato da Wijnaldum.

Ibanez 4,5 – Va a destra e si perde, soprattutto Laurentié. Scappato sulla linea di porta, non riesce ad intercettare di testa il raddoppio. Non arriva a chiudere Pinamonti. Chiude da centravanti.

Zalewski 5,5 – Cose buone e meno. Lì, fuori dalla mischia centrale dove non serve sul raddoppio: così però accorcia pure con un tiro dalla traiettoria bizzarra e beffarda. (Dal 78’ Volpato 6 – Tanto pepe in poco tempo, aiuta i tentativi di rimonta).

Wijnaldum 5,5 – Ha il passaporto per entrare in ogni spazio che si apre, non da centravanti. Potrebbe firmare immediatamente il diario di bordo: trova Consigli, fermo davanti a sé. Pesa, soprattutto perché arriva da lui. Fa poi poco e non in maniera giusta, l’accelerata ed il gol alla fine lo riscattano. In parte.

Matic 6 – Insostituibile, è titolare. Procura subito l’occasione d’oro per Gini, provvede al fabbisogno giallorosso. Respinge più di reazione che di raziocinio il cross di Toljan. Punito con il giallo per un recupero perfetto, esce onde evitare altri problemi. (Dal 56’ Camara 4,5 – Se ne erano perse le tracce. Entrato per necessità, non ne fa virtù. Rigido con il pallone tra i piedi, a zonzo nella corsa. Aiuta il poker non tenendo Laurentié).

Bove 5- Carnevali lo apprezza, fa di tutto per accrescere il grado di stima. Riesce a pulire diverse situazioni, non il pallone orrendo scaricatogli da El Shaarawy: preso in contrattempo, non agguanta la palla recuperata da Berardi nello 0-1. Aumenta il numero dei palloni persi e delle decisioni sbagliate). Dal 46’ Dybala 6,5 – Tocca il pallone e si respira melodia. Con il primo ed accorcia il risultato con un pallonetto di sinistro, di prima, da incorniciare. Intercetta l’apertura di Laurentié: gli carambola addosso attivando la discesa del poker).

Spinazzola 5,5 – La panchina con la Real Sociedad stoppa il picco verso l’alto. Non sale, Berardi gli fa passare il pallone del raddoppio sotto le gambe approfittando della postura sbagliata. Giusto invece il cross per il collega di fascia. (Dal 46’ Karsdorp 5,5 – Non rischia nulla avanti, molto dietro).

El Shaarawy 5,5 – Fa partire gol. Inizia con quello del Sassuolo. Perde tanti palloni, sanguinoso quello che consegna frettolosamente a Bove e da cui arriva il primo squillo. Ragiona nella scelta del passaggio sulle due reti romaniste.

Abraham 5 – Non è freddo quando serve. Carica l’Olimpico spento: necessita della stessa cosa. Spento, nessuno fa qualcosa per aiutarlo ad accendersi.

Foti (Mourinho squalificato) 5 – Si ragiona partita per partita, ma Mancini e Dybala vanno preservati. Kumbulla, El Shaarawy e Bove vengono premiati. Atteggiamento e determinazione: solite storie. Crolla l’imbattibilità casalinga.