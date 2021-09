Roma-Sassuolo 2-1, la moviola: Sozza, brutta scena dopo il 90′. Gol annullati ok

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Rocchi prova Sozza in una gara più impegnativa, la sensazione: c’è qualcosa, manca però molto per sgrezzare l’arbitro. Al di là dei due gol annullati, due note: non fischia un facile fallo di ostruzione di Chiriches (già ammonito) su Pellegrini, poi va ad ammonire Ibanez per un’entrata rude ma sul pallone; Kyriakopoulos mette le mani addosso a Sozza dopo il 90‘, gli dà una spinta e urla, manca (con pochi dubbi) il rosso, ma l’episodio – mediaticamente – è grave.

Annullato un gol a Berardi: lancio di Gian Marco Ferrari, Rogerio non tocca e a quel punto Raspadori è oltre Ibanez. Netto l’offside di Scamacca.