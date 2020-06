Roma-Sampdoria, Fonseca non rischierà Pau Lopez. Spazio per Mirante

La partita contro la Sampdoria è alle porte e mister Fonseca sta studiando la formazione da schierare contro la squadra di Ranieri. Primo dubbio in porta con Pau Lopez reduce da un infortunio al polso e ancora non al meglio. Per questo, come riportato da Sky Sport, il portoghese non lo rischierà nella gara di mercoledì sera. Spazio, dunque, all’ex blucerchiato Antonio Mirante che ha sempre risposto presente alla chiamata di Fonseca. Lo spagnolo sarà pronto contro il Milan per la partita di domenica pomeriggio.