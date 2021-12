Roma-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla: confermato in blocco l’undici di Bergamo, torna El Shaarawy. Ok Zaniolo-Abraham

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Ubriaca d’entusiasmo per la vittoria di Bergamo, la Roma dovrà superare la boa del girone d’andata con i tre punti in tasca. Col vento in poppa e l’entusiasmo alle stelle per il successo schiacciante contro l’Atalanta (4-1), la squadra giallorossa di Mourinho non dovrà rovinare quanto di buono fatto cadendo nel più facile degli inganni. Nell’ultima partita del 2021, a cercare di guastare le feste natalizie giallorosse sarà la Sampdoria, non nuova nelle vesti di rovina piani romanisti.

Al netto delle intemperie societarie in seguito all’arresto dell’ormai ex presidente Ferrero, la situazione in classifica è tutto sommato rassicurante. Forte di 19 punti, la squadra di D’Aversa è lontana dalla bagarre della retrocessione. Gli ultimi quattro impegni in campionato hanno visto i blucerchiati cadere due volte (Fiorentina e Lazio) di fila, rialzandosi però nel derby contro il Genoa – cui ha fatto seguito il passaggio del turno in Coppa Italia a discapito del Torino – e pareggiando domenica (1-1) in casa con il Venezia.

Anche nell’ultima partita dell’anno, la squadra di Mourinho sarà accompagnata dalla travolgente passione dei tifosi. All’Olimpico ci sarà un altro sold out: gli spalti saranno gremiti da 47.00 sostenitori giallorossi, che popoleranno anche parte del settore ospiti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SAMPDORIA

Gli undici scesi in campo a Bergamo saranno confermati in blocco. Il reparto arretrato vedrà quindi la saracinesca Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling – sublime la sua prestazione ed Ibanez nel terzetto difensivo.

Maglie da titolari quindi anche per Cristante, fiancheggiato da Veretout – a cui è mancato solo il gol per impreziosire una partita perfetta – e Mkhitaryan, mentre sui binari saranno confermati Karsdorp e Vina, entrambi in grande spolvero contro l’Atalanta. Chi era in grande spolvero era però soprattutto la coppia offensiva.

Abraham e Zaniolo hanno fatto faville lì davanti, mandando in tilt la retroguardia orobica. Il fraseggio orchestrato quando l’orologio non segnava neanche un minuto, ha portato l’inglese a firmare il vantaggio, siglando così il primo gol contro una big, seguito poi dal bis proprio del numero 22 giallorosso, che ha potuto così ritrovare il gusto del gol in campionato dopo 514 giorni. Pochi dubbi sul fatto che entrambi saranno riconfermati. Capitolo recuperi: lunedì El Shaarawy si è allenato parzialmente con il gruppo. Sarà convocato ed andrà in panchina. Rientrerà anche Felix dopo la squalifica scontata.

La Sampdoria di D’Aversa si disporrà invece con un oculato 4-4-2. In porta potrebbe non esserci Audero. Contro il Venezia, all’estremo difensore blucerchiato è stata applicata una fasciatura alla coscia destra. Sia lunedì che martedì ha svolto terapie. Si prepara dunque Falcone, portiere romano cresciuto nel settore giovanile blucerchiato proveniente dalla Vigor Perconti.

Bereszynski – accostato alla Roma come vice Karsdorp – e Augello terzini, Yoshida e Colley occuperanno il centro della difesa. Quello del centrocampo, invece, sarà affidato a Adrien Silva e Ekdal, le corsie laterali vedranno Candreva a destra e Thorsby a sinistra. Non al meglio della condizione, Gabbiadini dovrebbe lasciare il posto a Quagliarella. Con lui Caputo.

DOVE VEDERE ROMA-SAMPDORIA

Roma–Sampdoria sarà trasmessa da Dazn. La partita comincerà alle18:30, attorno alle 18 ci sarà invece il collegamento con il pre partita. A raccontare la gara sarà Edoardo Testoni, Massimo Gobbi curerà il commento tecnico.

ROMA-SAMPDORIA, ARBITRA GIACOMELLI

A dirigere Roma–Sampdoria sarà Piero Giacomelli. Vittorio Di Gioia e Edoardo Raspollini gli assistenti. Il quarto uomo sarà Lorenzo Maggioni. Davide Massa sederà in sala Var, Alessandro Lo Cicero all’Avar.

Primo incrocio stagionale tra Giacomelli e la Roma. I precedenti con il fischietto veneto sono positivi: 10 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta. L’ultimo precedente è la vittoria per 3-0 contro l’Udinese nel febbraio 2021.

Seppur divisi tra Serie A e B, anche con la Sampdoria sono 16 i precedenti. Il bilancio racconta di 7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, l’ultima delle quali proprio con la Roma (3-2 nella stagione 2016-17).

Sono invece 6 le gare disputate dalla Roma con Massa al Var: 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. I due k.o. sono arrivati uno proprio contro la Samp (0-1, gennaio 2018) e l’altro in questa stagione, contro l’Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Tripi, Diawara, Darboe, Villar, El Shaarawy, Felix, Shomurodov, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Perez.

Diffidati: Cristante, Ibanez.

Squalificati:-.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo.

A disposizione: Audero, Ravaglia, Ferrari, Chabot, Dragusin, Depaoli, Askildsen, Murru, Silva, Trimboli, Gabbiadini, Ciervo.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Indisponibili: Vieira, Damsgaard, Torregrossa, Ihattaren.

Diffidati: Askildsen, Chabot.

Squalificati: -.



Arbitro: Giacomelli.

Assistenti: Di Gioia-Raspollini.

IV Uomo: Maggioni.

Var: Massa.

Avar: Lo Cicero.