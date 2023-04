Roma-Sampdoria, i convocati di Stankovic: presente Turk. Out Sabiri e Gunter

Domani la Roma torna a giocare in Serie A dopo la sosta nazionali. All’Olimpico andrà in scena la sfida contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Il tecnico serbo per la gara ha convocato 22 blucerchiati: presente il portiere Turk dopo il ritorno in gruppo negli ultimi allenamenti. Oltre allo squalificato Bram Nuytinck, non compaiono nella lista Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Koray Günter, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri. Questo l’elenco completo:

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.