Per il match di Serie A, valido per la 28esima giornata, domenica alle 18:00 la Roma, per continuare la corsa Champions, ospiterà la Sampdoria, impantanata nelle zone basse della classifica. Sono state rese note le designazioni arbitrali e, per il posticipo dell’Olimpico l’arbitro sarà Irrati. Zingareli e Rocca gli assistenti, quarto uomo Manganiello. Al VAR Chiffi, mentre AVAR Muto.